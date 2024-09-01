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1 сентября, 01:57

В Одинцовском городском округе сбит четвёртый летевший на Москву БПЛА

Четвёртый за ночь беспилотник сбит в Подмосковье силами ПВО Минобороны. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Одинцовском городском округе ПВО Минобороны сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву», — написал градоначальник, уточнив, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

ПВО Рязанской области успешно справилось с угрозой
ПВО Рязанской области успешно справилось с угрозой

ВСУ с полуночи пытаются добраться беспилотниками до Москвы, однако все БПЛА успешно уничтожаются на подлёте к столице. Всего до этого сбили три дрона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Артур Лапсаков
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