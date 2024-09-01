В Одинцовском городском округе сбит четвёртый летевший на Москву БПЛА

Четвёртый за ночь беспилотник сбит в Подмосковье силами ПВО Минобороны. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Одинцовском городском округе ПВО Минобороны сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву», — написал градоначальник, уточнив, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

ВСУ с полуночи пытаются добраться беспилотниками до Москвы, однако все БПЛА успешно уничтожаются на подлёте к столице. Всего до этого сбили три дрона.