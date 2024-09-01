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1 сентября, 00:51

ПВО успешно уничтожила ещё один дрон на подлёте к Москве

ПВО Москвы успешно уничтожила третий за ночь беспилотник над Ступино

Ещё один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, был уничтожен силами противовоздушной обороны. Это уже третий за ночь инцидент с беспилотниками, который удалось предотвратить благодаря оперативной работе ПВО. Аппарат был сбит в районе городского округа Ступино, где после его ликвидации на месте падения обломков сразу начали работать специалисты экстренных служб.

Об уничтожении дрона сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале. Он отметил, что военные успешно справились с задачей и предотвратили возможные последствия.

Три беспилотника уничтожены над Тульской областью
Три беспилотника уничтожены над Тульской областью

Об уничтожении в Подольске первого дрона стало известно около 01:20 мск. Разрушений и пострадавших не было. Второй дрон сбили спустя час.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Yarko

Кирилл Сосновских
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