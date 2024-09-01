ПВО успешно уничтожила ещё один дрон на подлёте к Москве

Ещё один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, был уничтожен силами противовоздушной обороны. Это уже третий за ночь инцидент с беспилотниками, который удалось предотвратить благодаря оперативной работе ПВО. Аппарат был сбит в районе городского округа Ступино, где после его ликвидации на месте падения обломков сразу начали работать специалисты экстренных служб.