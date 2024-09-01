Силы ПВО сбили в Подольске летящий на Москву беспилотник

Силы противовоздушной обороны заметили и сбили в Подольске беспилотник, следовавший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал градоначальник в телеграм-канале, добавив, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.