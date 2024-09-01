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31 августа, 22:27

Силы ПВО сбили в Подольске летящий на Москву беспилотник

Силы противовоздушной обороны заметили и сбили в Подольске беспилотник, следовавший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал градоначальник в телеграм-канале, добавив, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Над Брянской областью за час сбили 12 украинских беспилотников
Над Брянской областью за час сбили 12 украинских беспилотников

Также два украинских беспилотника сбили в Курской области. Разрушений и пострадавших, к счастью, нет.

Обложка ©

Unsplash / Oxana Lyashenko

Артур Лапсаков
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