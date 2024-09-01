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31 августа, 22:07

Над Брянской областью за час сбили 12 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны в течение часа обнаружили и уничтожили 12 беспилотников самолётного типа. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — написал он в телеграм-канале, поблагодарив военных.

ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Курской областью
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Курской областью

Дрон также пытался атаковать Брянскую область утром 31 августа. Тогда БПЛА нейтрализовали в воздухе без последствий.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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