Над Брянской областью за час сбили 12 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны в течение часа обнаружили и уничтожили 12 беспилотников самолётного типа. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — написал он в телеграм-канале, поблагодарив военных.