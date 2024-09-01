Над Брянской областью за час сбили 12 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны в течение часа обнаружили и уничтожили 12 беспилотников самолётного типа. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — написал он в телеграм-канале, поблагодарив военных.
Дрон также пытался атаковать Брянскую область утром 31 августа. Тогда БПЛА нейтрализовали в воздухе без последствий.
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