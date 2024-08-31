Силы ПВО сбили БПЛА самолётного типа над Брянской областью

Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен силами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолётного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал чиновник в телеграм-канале.