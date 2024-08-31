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Регион
31 августа, 04:39

Силы ПВО сбили БПЛА самолётного типа над Брянской областью

Богомаз: Украинский беспилотник уничтожен силами ПВО в Брянской области

Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен силами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолётного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал чиновник в телеграм-канале.

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Днём ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили почти два десятка беспилотников над четырьмя российскими регионами. Речь идёт о Брянской, Калужской, Белгородской областях, а также Республике Крым.

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Shutterstock / FOTODOM / Oleg Yarko [ site: Yarko.Tv ]

Оксана Попова
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