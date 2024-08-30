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Регион
30 августа, 04:26

Силы ПВО уничтожили почти два десятка дронов ВСУ над четырьмя регионами России

Минобороны: За ночь средства ПВО сбили 18 БПЛА над четырьмя регионами России

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили почти два десятки беспилотников над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено восемнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Брянской области, четыре – над Калужской областью, два БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и один – над Белгородской областью», — рассказали в оборонном ведомстве.

Российская ПВО сбила три украинских дрона над Белгородской областью
Российская ПВО сбила три украинских дрона над Белгородской областью

Об уничтожении беспилотников минувшей ночью также сообщал и губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в общей сложности силы ПВО сбили 11 вражеских объектов. Спустя некоторое время о ликвидации дронов ВСУ рассказал и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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Shutterstock / FOTODOM / Oleg Yarko [ site: Yarko.Tv ]

Оксана Попова
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