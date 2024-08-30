Силы ПВО уничтожили почти два десятка дронов ВСУ над четырьмя регионами России

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили почти два десятки беспилотников над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено восемнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Брянской области, четыре – над Калужской областью, два БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и один – над Белгородской областью», — рассказали в оборонном ведомстве.