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Регион
29 августа, 18:38

Российская ПВО сбила три украинских дрона над Белгородской областью

Минобороны РФ: ПВО сбила три украинских БПЛА над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, попытки ВСУ атаковать регион были пресечены с 20:30 до 21:10 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 августа над российскими регионами были сбиты шесть украинских БПЛА. Три дрона были уничтожены над Крымом, два — над Брянской и один — над Белгородской областями.

Один человек погиб и двое ранены при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ
Один человек погиб и двое ранены при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Spiffy Digital Creative

Наталья Демьянова
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