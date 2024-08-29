Российская ПВО сбила три украинских дрона над Белгородской областью
Минобороны РФ: ПВО сбила три украинских БПЛА над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, попытки ВСУ атаковать регион были пресечены с 20:30 до 21:10 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в ночь на 29 августа над российскими регионами были сбиты шесть украинских БПЛА. Три дрона были уничтожены над Крымом, два — над Брянской и один — над Белгородской областями.
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