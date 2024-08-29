Российская ПВО сбила три украинских дрона над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, попытки ВСУ атаковать регион были пресечены с 20:30 до 21:10 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 августа над российскими регионами были сбиты шесть украинских БПЛА. Три дрона были уничтожены над Крымом, два — над Брянской и один — над Белгородской областями.