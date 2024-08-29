Один человек погиб и двое ранены при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ
Один человек погиб, двое пострадали при обстреле ВСУ Шебекина
ВСУ атаковали город Шебекино. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате обстрела погиб один человек, ещё несколько мирных граждан получили ранения.
«К большому горю, погиб один человек. От полученных ранений он скончался до приезда бригады скорой помощи», — написал глава региона в телеграм-канале.
Гладков выразил соболезнования родным погибшего. По его словам, в результате атаки со стороны ВСУ ранены ещё два мирных жителя. Мужчина и женщина с различными осколочными ранениями доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ.
Также губернатор указал, что в результате прилёта снаряда повреждены административное здание и социальный объект. Кроме того, загорелся один автомобиль, на месте ЧП работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников самолётного типа в трёх регионах России. За ночь три дрона атаковали Крым, два БПЛА уничтожили над Брянской областью и один — над Белгородской области.
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