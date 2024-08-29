Один человек погиб и двое ранены при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

ВСУ атаковали город Шебекино. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате обстрела погиб один человек, ещё несколько мирных граждан получили ранения.

«К большому горю, погиб один человек. От полученных ранений он скончался до приезда бригады скорой помощи», — написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков выразил соболезнования родным погибшего. По его словам, в результате атаки со стороны ВСУ ранены ещё два мирных жителя. Мужчина и женщина с различными осколочными ранениями доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ.

Также губернатор указал, что в результате прилёта снаряда повреждены административное здание и социальный объект. Кроме того, загорелся один автомобиль, на месте ЧП работают экстренные службы.