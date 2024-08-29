Три безэкипажных катера уничтожили в акватории у Севастополя

Три безэкипажных катера уничтожили в акватории Чёрного моря. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В Севастополе силы ЧФ и ПВО отразили атаку ВСУ. По предварительной информации, военные на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили 4 беспилотника и 3 БЭКа», — написал губернатор в телеграм-канале.

Гражданские объекты в городе не пострадали, уточнил Развожаев.