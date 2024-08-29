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Регион
29 августа, 04:41

Три безэкипажных катера уничтожили в акватории у Севастополя

Три безэкипажных катера уничтожили в акватории Чёрного моря. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В Севастополе силы ЧФ и ПВО отразили атаку ВСУ. По предварительной информации, военные на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили 4 беспилотника и 3 БЭКа», — написал губернатор в телеграм-канале.

Гражданские объекты в городе не пострадали, уточнил Развожаев.

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Всего за ночь силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над тремя регионами России. О повреждениях и пострадавших не сообщалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Артур Лапсаков
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