Три безэкипажных катера уничтожили в акватории у Севастополя
Три безэкипажных катера уничтожили в акватории Чёрного моря. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«В Севастополе силы ЧФ и ПВО отразили атаку ВСУ. По предварительной информации, военные на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили 4 беспилотника и 3 БЭКа», — написал губернатор в телеграм-канале.
Гражданские объекты в городе не пострадали, уточнил Развожаев.
Всего за ночь силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над тремя регионами России. О повреждениях и пострадавших не сообщалось.
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