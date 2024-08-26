Минобороны признано потерпевшим по делу о теракте на Крымском мосту
Минобороны и компании признаны потерпевшими по делу о взрыве на Крымском мосту
По делу о теракте на Крымском мосту признаны потерпевшими Минобороны России, две компании и частные лица. Эти данные стали известны благодаря судебным документам, которые имеются в распоряжении РИА «Новости».
В судебных материалах указано, что пять пострадавших, включая ООО «Профит Рейл», ООО «Урал Логистика» и Министерство обороны РФ, предъявили всем 12 обвиняемым требования о возмещении имущественного и морального вреда, причинённого преступлением. Эти лица теперь выступают в качестве гражданских истцов в данном уголовном деле.
Размеры предъявленных исков в документах не уточняются, однако все затронутые стороны ожидают компенсацию за понесённые убытки.
Напомним, 8 октября 2022 году на Крымскому мосту подорвался грузовик, начинённый взрывчаткой. Два автомобильных пролёта оказались разрушены, позднее их восстановили. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что за терактом стоит Киев. Уже летом 2023 года Украина вновь попыталась уничтожить мост, но уже с помощью двух надводных беспилотников. Они повредили дорожное полотно. Погибли два человека — супружеская пара из Белгородской области. Их 14-летняя дочь осталась сиротой.
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