Минобороны признано потерпевшим по делу о теракте на Крымском мосту

По делу о теракте на Крымском мосту признаны потерпевшими Минобороны России, две компании и частные лица. Эти данные стали известны благодаря судебным документам, которые имеются в распоряжении РИА «Новости».

В судебных материалах указано, что пять пострадавших, включая ООО «Профит Рейл», ООО «Урал Логистика» и Министерство обороны РФ, предъявили всем 12 обвиняемым требования о возмещении имущественного и морального вреда, причинённого преступлением. Эти лица теперь выступают в качестве гражданских истцов в данном уголовном деле.