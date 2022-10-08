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8 октября, 06:08
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На Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля

НАК: На Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля

<p>Кадры с места пожара. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/groupzarya/18870" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Заря | Новости, Россия, Крым, Севастополь</a></p>

Кадры с места пожара. Обложка © t.me / Заря | Новости, Россия, Крым, Севастополь

На Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

"На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова в 06:07 произошёл подрыв грузового автомобиля, повлёкший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова", — сказали в НАК.

В результате произошло частичное обрушение двух автомобильных пролётов моста. При этом известно, что арка над судоходной частью моста не повреждена, как ранее сообщали власти Крыма.

Очевидцы сняли на видео мощный пожар на Крымском мосту

Очевидцы сняли на видео мощный пожар на Крымском мосту

Напомним: сегодня советник главы полуострова Олег Крючков сообщил, что на одном из участков Крымского моста горит цистерна с топливом. Автомобильное движение по мосту приостановлено. Власти Крыма уже готовят запуск паромной переправы после ЧП на Крымском мосту. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Лайф также публиковал видео пожара.

Николь Вербер

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