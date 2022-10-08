На Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля

"На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова в 06:07 произошёл подрыв грузового автомобиля, повлёкший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова", — сказали в НАК.

В результате произошло частичное обрушение двух автомобильных пролётов моста. При этом известно, что арка над судоходной частью моста не повреждена, как ранее сообщали власти Крыма.