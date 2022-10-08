На Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля
НАК: На Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля
Кадры с места пожара. Обложка © t.me / Заря | Новости, Россия, Крым, Севастополь
На Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, заявили в Национальном антитеррористическом комитете.
"На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова в 06:07 произошёл подрыв грузового автомобиля, повлёкший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова", — сказали в НАК.
В результате произошло частичное обрушение двух автомобильных пролётов моста. При этом известно, что арка над судоходной частью моста не повреждена, как ранее сообщали власти Крыма.
Напомним: сегодня советник главы полуострова Олег Крючков сообщил, что на одном из участков Крымского моста горит цистерна с топливом. Автомобильное движение по мосту приостановлено. Власти Крыма уже готовят запуск паромной переправы после ЧП на Крымском мосту. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Лайф также публиковал видео пожара.