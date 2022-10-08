Очевидцы сняли на видео мощный пожар на Крымском мосту

"Движение на транспортном переходе через Керченский пролив временно приостановлено, на месте работают сотрудники МЧС и автодорожной службы", — приводит ТАСС сообщение представителя ведомства.

В настоящее время пожар локализуют. Тем временем, по сообщению мэра Керчи Святослава Брусакова, для автомобилей, которые не могут проехать Крымский мост, организована стоянка с водой и туалетами.