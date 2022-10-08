Очевидцы сняли на видео мощный пожар на Крымском мосту
На Крымском мосту из-за пожара закрыто автомобильное движение
Из-за сильного пожара на Крымском мосту приостановлено автомобильное движение. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Управление автомобильных дорог".
Пожар на Крымском мосту. Видео © LIFE
"Движение на транспортном переходе через Керченский пролив временно приостановлено, на месте работают сотрудники МЧС и автодорожной службы", — приводит ТАСС сообщение представителя ведомства.
В настоящее время пожар локализуют. Тем временем, по сообщению мэра Керчи Святослава Брусакова, для автомобилей, которые не могут проехать Крымский мост, организована стоянка с водой и туалетами.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что цистерна с топливом горит на одном из участков Крымского моста. У себя в телеграм-канале он написал, что судоходные арки не повреждены.
LIFE