Евросоюз надавил на Шольца из-за энергетической политики

Канцлер Германии Олаф Шольц оказался под давлением других стран Евросоюза на прошедшем 7 октября в Праге саммите Европейского политического сообщества из-за проводимой в ФРГ энергетической политики. Об этом заявил корреспондент телеканала ZDF Андреас Кюнаст.

"Шольцу сегодня, вероятно, придётся отвечать на вопросы о том, как обстоят дела с европейской солидарностью, о приверженности которой так много заявлялось. Действует ли она только в хорошие времена или в плохие всё-таки тоже?" — задался вопросом репортёр.

Причиной подобной критики корреспондент назвал немецкий "защитный зонтик" в 200 миллиардов евро, с помощью которых немецкие власти намерены урегулировать энергетический кризис. В Берлине хотят обеспечить себя энергией с избытком и приобретать топливо по любой цене. Такие страны ЕС, как Польша, Италия, Испания, Португалия, государства Прибалтики, опасаются, что ФРГ выйдет из нынешней сложной ситуации отчасти за их счёт, заметил Кюнаст.

Вместе с тем, добавил он, у Шольца нашлись сторонники среди европейских лидеров. Так, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил канцлеру поддержку накануне. Репортёр ожидает также солидарной позиции от президента Франции Эмманюэля Макрона, так как Париж "наэкономил на совершенно аналогичный "спасательный зонтик". Сейчас у Шольца дилемма: в европейских странах к нему предъявляют претензии за то, что от него требуют в родной Германии. Внутри страны не спадает недовольство граждан, которые настаивают на решении проблем с энергоресурсами, подытожил Кюнаст.