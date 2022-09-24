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24 сентября, 05:39

В Германии заявили, что не смогут отказаться от российского газа

Премьер Саксонии: ФРГ понадобится российский газ после нормализации ситуации на Украине

Германия должна стремиться к возобновлению импорта газа из России после нормализации ситуации на Украине. Об этом заявил премьер земли Саксония, представитель Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер.

"Мы видим сейчас, что не можем отказаться от российского газа. В том числе и наши санкции стали причиной данной ситуации с дефицитом. Мы всеми силами должны пытаться завершить этот конфликт и потом вновь начать экономическое сотрудничество с Россией", — сказал он в интервью газетам группы Funke.

При этом политик указал, что в нынешней ситуации высоких цен покупать газ невозможно, однако власти страны должны приложить все усилия, чтобы справиться с дефицитом топлива. По словам Кречмера, этого можно добиться поставками из Катара и разработкой газового месторождения.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Германии цены на дрова за год выросли почти вдвое. Превышение уровня средней инфляции оказалось более чем десятикратным: потребительские цены за этот же период выросли на 7,9%.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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