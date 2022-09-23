В Германии цены на дрова за год выросли почти вдвое
Статведомство ФРГ сообщило о подорожании дров на 85,7% за год
Дрова и древесные гранулы в Германии в августе 2022 года подорожали на 85,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщило статистическое ведомство страны Destatis.
"Таким образом, [цены] значительно превысили рост потребительских цен в целом", — говорится в сообщении ведомства.
При этом превышение уровня средней инфляции оказалось более чем десятикратным: потребительские цены за этот же период выросли на 7,9%. Причинами такого роста стоимости дров, кроме повышенного спроса, статистическое ведомство называет увеличение закупочных и транспортных расходов в деревообрабатывающей промышленности. В свою очередь, всё больше жителей Германии выбирают этот способ отопления как альтернативный на фоне роста стоимости газа, нефти и электричества.
Ранее Лайф писал, что планы властей ФРГ экономить энергоносители могут рухнуть из-за упрямства немцев. Издание The Wall Street Journal пишет, что объёмы потребления снижаются в основном благодаря промпредприятиям. А обычные немцы продолжают активно расходовать газ и свет.
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