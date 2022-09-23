Кадыров сообщил о перевыполнении плана мобилизации в Чечне на 254%
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике план частичной мобилизации перевыполнен на 254%. По его словам, причиной таких показателей стало ранее проводившееся формирование новых армейских подразделений.
"В четверг провёл совещание, посвящённое теме призыва жителей ЧР на воинскую службу в рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации. План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254%", — сообщил Кадыров в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что все кандидаты проходили через военкомат. Такой механизм был запущен в республике ещё до объявления частичной мобилизации.
Кадыров вместе с тем заверил, что в Чечне ещё есть резерв из тысяч добровольцев — и они при необходимости смогут пополнить ряды защитников отечества.
"Жители ещё даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже всё решили. Поэтому я призываю население ЧР, в частности наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие", — написал глава Чечни.
Как рассказывал Лайф, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Лидер страны объявил о частичной мобилизации. Указ уже опубликован и вступил в силу, его детали — здесь.
Telegram / RKadyrov_95