Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в РФ", документ опубликован на сайте Кремля.

"Постановляю: объявить с 21 сентября 2022 года в Российской Федерации частичную мобилизацию. Осуществить призыв граждан РФ на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы РФ", — говорится в документе.

Уточняется, что призванные граждане получат статус военнослужащих-контрактников и соответствующий этому статусу уровень денежного содержания. Контракты будут действовать до окончания периода частичной мобилизации.

Обозначены и основания для увольнения с военной службы: по возрасту — по достижении предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья — если военно-врачебная комиссия признает их не годными к военной службе, за исключением тех, кто захочет продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;

в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.