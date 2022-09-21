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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 06:23
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Опубликован указ Путина о частичной мобилизации в РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в РФ", документ опубликован на сайте Кремля.

"Постановляю: объявить с 21 сентября 2022 года в Российской Федерации частичную мобилизацию. Осуществить призыв граждан РФ на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы РФ", — говорится в документе.

Уточняется, что призванные граждане получат статус военнослужащих-контрактников и соответствующий этому статусу уровень денежного содержания. Контракты будут действовать до окончания периода частичной мобилизации.

Обозначены и основания для увольнения с военной службы:

  • по возрасту — по достижении предельного возраста пребывания на военной службе;
  • по состоянию здоровья — если военно-врачебная комиссия признает их не годными к военной службе, за исключением тех, кто захочет продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;
  • в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

Главное из обращения Путина 21 сентября
Главное из обращения Путина 21 сентября

Работникам организаций оборонно-промышленного комплекса поручено дать право на отсрочку. Также Правительство РФ должно определить другие категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку.

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Александра Вишнякова
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