21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, а также Запорожья и Херсона, а также проанонсировал проведение частичной мобилизации. Главные тезисы из выступления Путина собрали для вас ниже:

— В России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация.

— Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

— Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

— Все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены правительством незамедлительно.

— К России обратились с просьбой поддержать референдумы. Подчеркну: мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасное проведение референдумов.

— Самым жёстким образом был усилен режим репрессий по всей Украине. Политика запугивания, террора, насилия принимает всё более страшные варварские формы.

— Мы не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палача, не можем не откликнуться на их стремления самим определять своё будущее.

— Цель Запада — ослабить, разобщить и уничтожить нашу страну. Они прямо говорят, что в 1991 году смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время самой РФ, что она должна распасться на множество враждующих областей.

— Украинский народ превратили в пушечное мясо.

— Новое очередное, как уже было прежде дважды, крупномасштабное наступление в Донбассе было неизбежно, а потом и атака на Крым. И решение об упреждающей операции было необходимо.

— ЛНР практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой Народной Республике продолжаются. Здесь киевский режим создал глубокую линию укреплений.