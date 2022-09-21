Автомат АК-12 доработали с учётом опыта СВО

Автомат АК-12 после применения на Украине в ходе спецоперации подвергся доработке. Об этом сообщил президент АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников, отметив, что за это время прошло уже несколько совещаний по эксплуатации этого оружия.

Так, одно из предложений касалось исключения режима отсечки по два выстрела. Также предусмотрена возможность установки двухстороннего управления режимами огня и регулируемой щеки приклада. По словам Лушникова, концерн оперативно отреагировал на эти замечания.

"В кратчайшие сроки мы подобрали технические решения, сделали опытный образец и продемонстрировали его представителям Минобороны России. Одобренные технические решения сейчас вводятся в конструкторскую документацию автомата", — сказал президент концерна в беседе с РИА "Новости".

Таким образом, автомат АК-12 конструкции 2022 года отличается от ранее выпущенных изделий в лучшую сторону, отметил он.