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Опубликовано 14 сентября 2022, 01:25
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Спецназ РФ применит на Украине новейшую снайперскую винтовку Чукавина

РИА "Новости": Российский спецназ на Украине получил новые снайперские винтовки Чукавина

Российские военные получили для опытно-боевой эксплуатации на Украине партию новейших снайперских винтовок Чукавина (СВЧ). Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. В беседе с РИА "Новости" он заявил, что первые отзывы о новом стрелковом комплексе оказались положительными.

Спецназ получил винтовки под отечественный снайперский патрон 7,62 на 54 миллиметра. Оружие разработано в концерне "Калашников" (входит в "Ростех") и являет собой новое поколение винтовок. Предназначение этих СВЧ — поражать одиночные цели первым выстрелом на дальности до километра.

Российские снайперы применили на Украине новейшую тактическую винтовку "Сталинград"
Российские снайперы применили на Украине новейшую тактическую винтовку "Сталинград"

По сведениям источника агентства, полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона — отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и натовский патрон 7,62 на 51. Ёмкость магазина составляет десять патронов. Как ожидается, новая винтовка постепенно заменит в войсках СВД, основную снайперскую винтовку Вооружённых сил России.

Ранее представитель предприятия – производителя оружия Lobaev Arms сообщил, что союзные силы в ходе специальной военной операции на Украине используют снайперскую винтовку DXL-5 "Опустошитель" с калибром стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий

Дмитрий Алексиевич
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