Спецназ РФ применит на Украине новейшую снайперскую винтовку Чукавина

Российские военные получили для опытно-боевой эксплуатации на Украине партию новейших снайперских винтовок Чукавина (СВЧ). Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. В беседе с РИА "Новости" он заявил, что первые отзывы о новом стрелковом комплексе оказались положительными.

Спецназ получил винтовки под отечественный снайперский патрон 7,62 на 54 миллиметра. Оружие разработано в концерне "Калашников" (входит в "Ростех") и являет собой новое поколение винтовок. Предназначение этих СВЧ — поражать одиночные цели первым выстрелом на дальности до километра.

По сведениям источника агентства, полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона — отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и натовский патрон 7,62 на 51. Ёмкость магазина составляет десять патронов. Как ожидается, новая винтовка постепенно заменит в войсках СВД, основную снайперскую винтовку Вооружённых сил России.