Союзные силы применяют в ходе СВО снайперскую винтовку "Опустошитель" калибра НАТО

Союзные силы в ходе специальной военной операции на Украине используют снайперскую винтовку DXL-5 "Опустошитель" с калибром стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров. Об этом сообщил представитель предприятия – производителя оружия Lobaev Arms.

"Снайперская винтовка "Опустошитель" сегодня активно применяется в специальной военной операции на Украине. Пока на фронте винтовки с натовским калибром", — цитирует его РИА "Новости".

Представитель добавил, что оружие показывает себя хорошо и демонстрирует высокую точность. При этом производитель уточнил, что новые партии винтовок делаются под российский патрон (12,7 на 108 мм).