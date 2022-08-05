Союзные силы применяют в ходе СВО снайперскую винтовку "Опустошитель" калибра НАТО
Lobaev Arms: Союзные силы применяют на Украине винтовку "Опустошитель" калибра НАТО
Союзные силы в ходе специальной военной операции на Украине используют снайперскую винтовку DXL-5 "Опустошитель" с калибром стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров. Об этом сообщил представитель предприятия – производителя оружия Lobaev Arms.
"Снайперская винтовка "Опустошитель" сегодня активно применяется в специальной военной операции на Украине. Пока на фронте винтовки с натовским калибром", — цитирует его РИА "Новости".
Представитель добавил, что оружие показывает себя хорошо и демонстрирует высокую точность. При этом производитель уточнил, что новые партии винтовок делаются под российский патрон (12,7 на 108 мм).
Кроме того, как Лайф сообщал ранее, российские снайперы применили в ходе спецоперации винтовки "Укроп". Большое количество этого украинского оружия военные ВС РФ захватили в ходе боёв в Харьковской области и Луганской Народной Республике.
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