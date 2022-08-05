Луганские предприятия начали маркировать промышленную продукцию специальным знаком: "Спасибо, Россия". Логотип сочетает в себе знак качества и V — символ победы — с использованием цветов государственных флагов Российской Федерации, ЛНР и ДНР. Об этом Лайфу сообщил председатель совета директоров группы компаний "Маршал" Сергей Горохов.

"Спасибо, Россия. Первая партия после освобождения ЛНР. Донбасс-2022". Такой текст содержится в маркировке", — сказал он.

Он напомнил, что 3 июля 2022 года Луганская Народная Республика была полностью освобождена от украинской оккупации. Горохов указал на историческую значимость этого события и обратился со словами благодарности к президенту РФ Владимиру Путину, героям-освободителям и всему российскому народу.

"Все восемь лет обстрелов, экономической блокады со стороны Украины промышленность Донбасса продолжала работать, хотя и не в полную силу. Но именно благодаря России случились очень важные события в этом году: приравнивание донбасских товаропроизводителей к российским, признание ЛНР и ДНР, освобождение Луганской Народной Республики. Поэтому очень важно сказать России спасибо не только на словах, но и на деле", — сказал Горохов.

Знаком "Спасибо, Россия" промаркирована первая партия продукции Луганского завода трубопроводной арматуры "Маршал", выпущенная после освобождения региона. Она уже поставляется заказчикам на предприятия-партнёры в РФ. Идея маркировки, по словам Горохова, заключается в том, чтобы по всей России увидели искреннюю благодарность стране и народу. Компания "Маршал" уже обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой создать на ВДНХ экспозицию, в которую будут переданы образцы промаркированной продукции.