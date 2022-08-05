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Регион
Опубликовано 5 августа 2022, 04:30

"Спасибо, Россия": В ЛНР в честь освобождения республики начали маркировать промышленную продукцию

Логотип "Спасибо, Россия". Фото © LIFE

Логотип "Спасибо, Россия". Фото © LIFE

Луганские предприятия начали маркировать промышленную продукцию специальным знаком: "Спасибо, Россия". Логотип сочетает в себе знак качества и V — символ победы — с использованием цветов государственных флагов Российской Федерации, ЛНР и ДНР. Об этом Лайфу сообщил председатель совета директоров группы компаний "Маршал" Сергей Горохов.

"Спасибо, Россия. Первая партия после освобождения ЛНР. Донбасс-2022". Такой текст содержится в маркировке", — сказал он.

Он напомнил, что 3 июля 2022 года Луганская Народная Республика была полностью освобождена от украинской оккупации. Горохов указал на историческую значимость этого события и обратился со словами благодарности к президенту РФ Владимиру Путину, героям-освободителям и всему российскому народу.

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"Все восемь лет обстрелов, экономической блокады со стороны Украины промышленность Донбасса продолжала работать, хотя и не в полную силу. Но именно благодаря России случились очень важные события в этом году: приравнивание донбасских товаропроизводителей к российским, признание ЛНР и ДНР, освобождение Луганской Народной Республики. Поэтому очень важно сказать России спасибо не только на словах, но и на деле", — сказал Горохов.

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Знаком "Спасибо, Россия" промаркирована первая партия продукции Луганского завода трубопроводной арматуры "Маршал", выпущенная после освобождения региона. Она уже поставляется заказчикам на предприятия-партнёры в РФ. Идея маркировки, по словам Горохова, заключается в том, чтобы по всей России увидели искреннюю благодарность стране и народу. Компания "Маршал" уже обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой создать на ВДНХ экспозицию, в которую будут переданы образцы промаркированной продукции.

Ранее, как сообщалось, власти Запорожской области установили предельно возможный уровень наценок на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, который начнёт действовать с 1 августа. Ограничения в регионе вводятся специальным указом, действие которого распространяется на организации, занимающиеся продажей лекарственных препаратов.

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Юлия Коновалова
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