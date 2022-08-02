Власти Херсонской области пообещали поднять уровень жизни в регионе до российского

Херсонская область станет достойной частью России, сформировав народное правительство. Об этом сказал замглавы Военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов на встрече с жителями освобождённого села Виноградово, уточнив, что последнее слово за населением.

Замглавы Администрации Херсонской области выступил перед жителями села Виноградово. Видео © Telegram / Кирилл Стремоусов

"Я искренне верю, что мы сможем перестроиться, перейти на другой уровень жизни, который я наблюдаю в Российской Федерации", — подчеркнул он на видео, опубликованном в телеграм-канале.

Чиновник пояснил, что в области активно восстанавливается мирная жизнь: открыты пункты приёма документов на российские паспорта, с сентября запустят русские образовательные программы, улучшится здравоохранение, будут реализованы соцпроекты. Стремоусов отдельно напомнил, что Россия — многонациональное государство. И никаких запретов на использование украинского языка нет и не будет.