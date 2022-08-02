НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 августа, 09:36

Власти Херсонской области пообещали поднять уровень жизни в регионе до российского

Херсонская область станет достойной частью России, сформировав народное правительство. Об этом сказал замглавы Военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов на встрече с жителями освобождённого села Виноградово, уточнив, что последнее слово за населением.

Замглавы Администрации Херсонской области выступил перед жителями села Виноградово. Видео © Telegram / Кирилл Стремоусов

"Я искренне верю, что мы сможем перестроиться, перейти на другой уровень жизни, который я наблюдаю в Российской Федерации", — подчеркнул он на видео, опубликованном в телеграм-канале.

Чиновник пояснил, что в области активно восстанавливается мирная жизнь: открыты пункты приёма документов на российские паспорта, с сентября запустят русские образовательные программы, улучшится здравоохранение, будут реализованы соцпроекты. Стремоусов отдельно напомнил, что Россия — многонациональное государство. И никаких запретов на использование украинского языка нет и не будет.

"Единая Россия" доставила более тысячи продуктовых наборов жителям Херсонской области

"Единая Россия" доставила более тысячи продуктовых наборов жителям Херсонской области

Ранее сообщалось, что заявления на получение паспорта гражданина РФ подали десятки тысяч жителей Херсонской области. Регион отказался возвращаться в состав Украины.

Обложка ©

Telegram / Кирилл Стремоусов

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров