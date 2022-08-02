В ДНР начался судебный процесс по делу украинского нацбата "Медведи SS"

В ДНР начался судебный процесс над участниками украинского формирования "Медведи SS", пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя Верховного суда ДНР.

"Первое судебное заседание в отношении группы украинских боевиков "Медведи SS" уже прошло. Судебный процесс начался. Суд рассматривает все подробности и обстоятельства совершённых преступлений в рамках вменяемых статей", — заявил собеседник издания.

Напомним, что первое заседание состоялось 1 августа, когда Верховный суд ДНР приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении участников диверсионно-штурмовой группировки "Медведи SS", жертвами которой, как считает следствие, стало не менее ста человек.