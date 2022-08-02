Зверь "был больной": Застреливший медвежонка на трассе в Югре живодёр попытался оправдаться

В Ханты-Мансийском автономном округе полиция задержала трёх мужчин, подозреваемых в убийстве медвежонка на трассе. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Кадры следственных действий с подозреваемыми в убийстве медведя в ХМАО. Видео © МВД Медиа

"В кратчайшие сроки полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемых в совершении данного противоправного деяния. Ими оказались трое местных жителей. Они признались, что вывезли тушу и разделали её, после чего останки животного сожгли и выбросили в мусорный бак", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как рассказал один из задержанных, стрелявший в медведя, животное находилось на его сельскохозяйственных угодьях. Мужчина признался, что намеренно выслеживал медвежонка, чтобы его убить, потому что он был "какой-то больной". Вместе с группой поддержки в лице знакомого он отправился искать зверя, а обнаружив, воплотил замысел в жизнь.