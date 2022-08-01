Живодёры расстреляли медвежонка, гулявшего около трассы под Ханты-Мансийском
Живодёры расстреляли медвежонка, который гулял возле трассы у посёлка Салым в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Проезжавший мимо дальнобойщик хотел угостить животное пряником, но случайно стал очевидцем преступления.
Очевидец снял на видео расправу над медвежонком под Ханты-Мансийском. Видео © VK / "Опасные новости"
В момент, когда мужчина собирался выйти из фуры, подъехал автомобиль, из которого мужчины открыли огонь по медвежонку. По словам очевидцев, живодёры погрузили убитого животного в машину и уехали. Перед этим они требовали у свидетелей удалить видео жестокой расправы.
Как пишет РИА "Новости", в полиции Югры уже организовали проверку по факту случившегося. Правоохранители пообещали наказать виновников по всей строгости закона.
Ранее Лайф сообщал, что под Тамбовом школьницы снимали на видео, как куском стекла вырезают сердце щенку. Мотивы их шокирующего поступка пока не ясны. По данному факту полиция уже начала проверку.
Кадр из видео VK / "Опасные новости"