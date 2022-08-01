Живодёры расстреляли медвежонка, гулявшего около трассы под Ханты-Мансийском

Живодёры расстреляли медвежонка, который гулял возле трассы у посёлка Салым в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Проезжавший мимо дальнобойщик хотел угостить животное пряником, но случайно стал очевидцем преступления.

Очевидец снял на видео расправу над медвежонком под Ханты-Мансийском. Видео © VK / "Опасные новости"

В момент, когда мужчина собирался выйти из фуры, подъехал автомобиль, из которого мужчины открыли огонь по медвежонку. По словам очевидцев, живодёры погрузили убитого животного в машину и уехали. Перед этим они требовали у свидетелей удалить видео жестокой расправы.

Как пишет РИА "Новости", в полиции Югры уже организовали проверку по факту случившегося. Правоохранители пообещали наказать виновников по всей строгости закона.