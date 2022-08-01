Малолетние живодёрки провели щенку "операцию" с вырезанием сердца и выложили видео в Сеть

В деревне Платоновкa Тамбовской области школьницы вырезали сердце щенку, снимая весь процесс на видео. Однако на этом несовершеннолетние не остановились: они выложили в Сеть ролик и снимок "добычи". Ужасающие кадры разлетелись по местным телеграм-каналам.





По данным очевидцев, дети разрезали животное с помощью осколка стекла. Мотивы их шокирующего поступка пока не ясны. Одна из участниц истязаний в беседе с телеканалом "360" рассказала, что сердце было вырезано у мёртвого щенка, которого родила собака друга. По словам подростка, выложить в Сеть кадры решила другая девочка.

"Она попросила снять это на видео, и мы сняли. Попросила скинуть ей, я скинула. Она сказала: "Надо выложить это в историю" (в соцсети. — Прим. Лайфа). Вот для чего, я не знаю, это надо у неё спрашивать", — сказала она.

Местные жители узнали личности малолетних живодёров и призвали региональное СУ СК РФ обратить внимание на вопиющий поступок. По данному факту полиция Тамбовской области уже начала проверку. Она выясняет все подробности случившегося.