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1 августа, 14:27

МИД Швеции вызовет российского дипломата из-за слов о гибели наёмника на Украине

МИД Швеции планирует вызвать представителя Посольства РФ в королевстве в связи с комментариями российских дипломатов по поводу гибели 28-летнего шведа Эдварда Патриньяни, который участвовал в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ.

"МИД намерен вызвать представителя Посольства России на этой неделе", — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Напомним, после того, как шведские СМИ сообщили о гибели подданного страны, экономиста и философа Эдварда Патриньяни на Украине, российское посольство в Стокгольме прокомментировало новость. Дипломаты в телеграм-канале отметили, что местные журналисты забыли о ключевом принципе своей работы — объективности и попытались "создать позитивный и высокоморальный образ этого наёмника".

В российском МИДе обвинили НАТО в поддержке вербовки наёмников для Украины

В российском МИДе обвинили НАТО в поддержке вербовки наёмников для Украины

Ранее Лайф писал, что помимо наёмника из Швеции в конце июля в Донбассе за неделю были также убиты граждане США и Канады. Наёмники представляли "силы специальных операций" украинской теробороны, а их подразделение базировалось "рядом с Северском".

Обложка ©

Unsplash

Александра Васильева

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