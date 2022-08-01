МИД Швеции планирует вызвать представителя Посольства РФ в королевстве Виктора Татаринцева в связи с комментариями российских дипломатов по поводу гибели 28-летнего шведа Эдварда Патриньяни, который участвовал в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ.

"МИД намерен вызвать представителя Посольства России на этой неделе", — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Напомним, после того, как шведские СМИ сообщили о гибели подданного страны, экономиста и философа Эдварда Патриньяни, на Украине, российское посольство в Стокгольме прокомментировало новость. Дипломаты в телеграм-канале отметили, что местные журналисты забыли о ключевом принципе своей работы — объективности и попытались "создать позитивный и высокоморальный образ этого наёмника".