В российском МИДе обвинили НАТО в поддержке вербовки наёмников для Украины

Некоторые страны НАТО негласно поддерживают вербовку Украиной наёмников для участия в боевых действиях. Об этом заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

"Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима", — отметил Тарабрин в интервью РИА "Новости".

Он добавил, что в вербовке участвуют не только неправительственные организации, но и украинские дипломатические представительства за рубежом. Дипломат подчеркнул, что это противоречит международным соглашениям. Он указал, в частности, на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года.