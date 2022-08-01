"Спонсор мирового терроризма": Хакеры объявили о запуске атаки на производителя HIMARS

Хакеры из группировок Killnet и Killmilk сообщили, что в 07:00 1 августа начали "атаку нового уровня" на американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin — производителя реактивных систем залпового огня HIMARS, поставляемых США Украине.

"Небезызвестные реактивные системы залпового огня HIMARS, поставляемые на Украину вышеуказанной военно-промышленной корпорацией, позволяют преступной власти киевского режима убивать мирных жителей, разрушать инфраструктуру и социальные объекты пока ещё временно оккупированной Украины", — говорится в заявлении хакеров, поступившем в редакцию Лайфа.

Они считают, что Lockheed Martin "является фактическим спонсором мирового терроризма, несёт ответственность "за тысячи и тысячи человеческих смертей".

Эту атаку хакеры анонсировали в конце июля. Тогда утверждалось, что будет применена некая новая технология.