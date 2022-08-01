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1 августа, 04:00

"Спонсор мирового терроризма": Хакеры объявили о запуске атаки на производителя HIMARS

Хакеры из Killnet объявили о запуске "атаки нового уровня" на корпорацию Lockheed Martin

<p>РСЗО HIMARS. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/M142_HIMARS#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Firing_High_Mobility_Artillery_Rocket_systems.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sgt. Christopher Gaylord</a></p>

РСЗО HIMARS. Фото © Wikipedia / Sgt. Christopher Gaylord

Хакеры из группировок Killnet и Killmilk сообщили, что в 07:00 1 августа начали "атаку нового уровня" на американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin — производителя реактивных систем залпового огня HIMARS, поставляемых США Украине.

"Небезызвестные реактивные системы залпового огня HIMARS, поставляемые на Украину вышеуказанной военно-промышленной корпорацией, позволяют преступной власти киевского режима убивать мирных жителей, разрушать инфраструктуру и социальные объекты пока ещё временно оккупированной Украины", — говорится в заявлении хакеров, поступившем в редакцию Лайфа.

Они считают, что Lockheed Martin "является фактическим спонсором мирового терроризма, несёт ответственность "за тысячи и тысячи человеческих смертей".

Эту атаку хакеры анонсировали в конце июля. Тогда утверждалось, что будет применена некая новая технология.

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Лайф рассказывал, что ранее глава Генштаба США Марк Милли заявил о передаче Киеву 12 РСЗО HIMARS. В общей сложности на Украину планируется отправить более 20 аналогичных установок. ВСУ активно используют западные системы для нанесения ударов по республикам Донбасса.

Андрей Григорьев

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