"У меня здесь сестра, мама": Наташа Королёва прокомментировала слухи об эмиграции в США
Наташа Королёва опровергла слухи об эмиграции в США
Telegram-канал / Наташа Королёва
Заслуженная артистка России Наташа Королёва оказалась вынуждена комментировать слухи об эмиграции в США. Поводом стали её снимки с отдыха в Майами. Певица отметила, что с 16 лет является "артистом международного масштаба" и постоянно ездит в Америку к родственникам.
"У меня здесь живут сестра, племянница, мама. Мама — в возрасте. К сожалению, ей сейчас сложно, как прежде, по нескольку раз в год летать ко мне в Москву. Поэтому я выбралась к ней. У меня выдалось несколько свободных дней, и я решила проведать маму", — рассказала Королёва изданию Prozvezd.
Относительно личной жизни Королёва заверила, что её отношения с Сергеем Глушко только крепнут. Насчёт возвращения и дальнейших планов артистка обещала поклонникам, что те скоро всё узнают сами, так как она полетит по приглашению главы Дагестана в Махачкалу.
"Будет очень интересное мероприятие... Я не могу позволить себе долго отдыхать. У меня график расписан на несколько месяцев вперёд: съёмки, концерты", — сказала Королёва.
Как ранее писал Лайф, Наташа Королёва поделилась впечатлениями от VK Fest и рассказала о планах на будущее. Так, певица не исключила, что в будущем возможна совместная коллаборация с Клавой Кокой.