"У меня здесь сестра, мама": Наташа Королёва прокомментировала слухи об эмиграции в США

Заслуженная артистка России Наташа Королёва оказалась вынуждена комментировать слухи об эмиграции в США. Поводом стали её снимки с отдыха в Майами. Певица отметила, что с 16 лет является "арт­истом международного масштаба" и постоянно ездит в Америку к родственникам.

"У меня здесь жи­вут сестра, племянни­ца, мама. Мама — в возрасте. К сожалению, ей сейчас сложно, как прежде, по неско­льку раз в год летать ко мне в Москву. Поэтому я выбралась к ней. У меня выдалось несколько свободных дней, и я решила проведать маму", — рассказала Королёва изданию Prozvezd.

Относительно личной жизни Королёва заверила, что её отношения с Сергеем Глушко только крепнут. Насчёт возвращения и дальнейших планов артистка обещала поклонникам, что те скоро всё узнают сами, так как она полетит по приглашению главы Дагестана в Махачка­лу.

"Будет очень инте­ресное мероприятие... Я не могу позволить себе долго отдыхать. У меня график расписан на несколько месяцев вперёд: съёмки, кон­церты", — сказала Королёва.