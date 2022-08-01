НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 августа, 02:37

Вильфанд рассказал, на каких курортах Чёрного моря вода теплее

Вильфанд: Особенно тёплое море сейчас в Анапе, Туапсе и Геленджике

На Черноморском побережье в ближайшие дни ожидается очень комфортная температура воды. Наиболее тёплым море будет в Анапе, Геленджике и Туапсе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура воды очень хорошая на Черноморском побережье. Она на целых две недели опережает климатические характеристики. В Анапе, Туапсе температура в настоящее время 25 градусов, в Геленджике — 26 градусов. И она будет такой и в ближайшие дни", — рассказал Вильфанд ТАСС.

На других курортах вода тоже комфортная, хотя температура чуть ниже. В Евпатории и Ялте, например, море прогрелось до 23 градусов, в Сочи — до 24 градусов. В Евпатории температура воды повысится до 24–25 градусов тепла к середине недели после произошедшего на прошлой неделе апвеллинга (это когда ветра поднимают холодные воды со дна на поверхность — и происходит резкое понижение температуры).

"Нужно привыкать": Жителей нескольких регионов предупредили об аномальной жаре

"Нужно привыкать": Жителей нескольких регионов предупредили об аномальной жаре

А москвичам, как сообщал Лайф, предсказали повторение аномальной жары 2010 года. Причём подобные волны жары будут наблюдаться всё чаще и чаще.

Обложка ©

Геленджик. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Светлана Шумакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров