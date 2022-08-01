В Британии предсказали "ссоры" Шольца и Макрона с Брюсселем из-за Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон вскоре могут начать "ссориться" с Брюсселем в поисках новых путей для диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет в статье для Strategic Culture обозреватель Мартин Джей.

По его мнению, у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен плохо получилось справиться с взаимодействием с Москвой — это и станет почвой для разногласий.

"Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединится Макрон, в поисках нового диалога с Путиным", — пишет Джей.

Он уже видит сигналы Германии о её готовности изменить отношение к России. Обозреватель напоминает о недавних сообщениях по поводу задержанного Берлином очередного пакета помощи Украине — на девять миллиардов евро.

"Вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания. Это не просто "трещины", а реальные сигналы", — полагает автор статьи.