Стало известно, насколько сократился ввоз крепкого алкоголя в Россию

В России практически на треть упал объём импорта крепкого алкоголя по итогам первого полугодия 2022 года. Эту продукцию стали ввозить на 34,4% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, сильнее всего сократились поставки зарубежного виски (48,4%, до 11,8 млн литров), водки (на 41,7%, до 965,5 тыс. литров) и ликёров (36,6%, до 2,25 млн литров). Далее идут поставки текилы, настоек, фруктовых дистиллятов (34,5%, до 4,83 млн литров) и джина (на 26,6%, до 874,05 тыс. литров). Ввоз бренди и коньяка уменьшился до 9,02 млн литров. Вместе с тем практически на том же уровне остался ввоз рома (1,8%, до 2,89 млн литров).

Издание связывает снижение импорта с антироссийскими санкциями и изменением курса валют. Так, крупнейшие импортёры и дистрибьюторы алкоголя Simple и Luding останавливали отгрузку алкоголя в РФ ещё в конце февраля из-за падения курса рубля по отношению к евро. А в середине марта США запретили экспорт алкогольной продукции в Россию. Через несколько дней так же поступил Евросоюз, ограничив поставки пива и вин, а также крепкого спиртного. Официальная статистика зарубежного товара в Россию сейчас не освещается, чтобы не поднимать волну спекуляции.