Сомнолог раскрыла, какая поза улучшает сон

Лучше всего, если человек засыпает на боку, поскольку именно в этой позе продукты обмена быстро выводятся из мозга по глимфатической системе, что сказывается на качестве сна. Об этом рассказала врач-сомнолог, невролог Елена Царёва.

"Полезнее всего спать на боку, причём если человек здоров, то на любом. Если есть сердечная недостаточность, то на правом, поскольку вывод продуктов обмена из мозга по глимфатической системе максимально быстро происходит именно в положении на боку. Замедляется в положении на спине и прекращается в положении на животе", — объяснила Царёва Ura.ru.

На спине нежелательно спать людям, которые храпят. В положении на животе не рекомендуется спать людям, у которых есть проблемы с позвоночником, особенно в шейном отделе. Когда человек спит в неправильной позе, это может сказаться на здоровье головного мозга. Т.е. мышцы перерастягиваются, идёт ответная реакция — это сжатие, то есть гипертонус и боль, будет ограничение в шее. Сжатие мышц может привести к нарушению кровоснабжения мозга по позвоночным артериям, головокружениям, когнитивным нарушениям, сосудистым изменениям в головном мозге.

Если поза вызывает нарушение дыхания или нарушение работы сердца, то качество сна может ухудшиться, заключила сомнолог.