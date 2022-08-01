Вступил в силу запрет на ввоз российского угля в Евросоюз

С 1 августа вступил в силу полный запрет на поставки российского угля в Евросоюз. Это одна из санкционных мер Брюсселя против России, связанная с проведением военной спецоперации на Украине.

Эмбарго на поставки угля из России было включено в пятый пакет санкций со стороны Евросоюза, который был принял в апреле. Как говорится в документе, с августа 2022 года вводится "запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твёрдого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России".

Когда это решение принималось, были обнародованы данные, что ежегодная стоимость поставок российского угля в ЕС оценивается в восемь миллиардов евро. По данным российского Минэнерго, на ЕС в прошлом году пришлось 21,8% экспорта отечественного угля.