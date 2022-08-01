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1 августа, 00:05

Врач опровергла заблуждение о двух "восстанавливающих зрение" продуктах

Врач Арзуманян опровергла заблуждение о лечебных свойствах моркови и черники

Морковь и черника не обладают какими-то особенными свойствами, которые могли бы помочь со зрением. Если человек стал хуже видеть, эти два продукта бессильны, считает кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян. Поддерживать здоровье глаз можно с помощью разнообразного и сбалансированного питания, продолжила специалист.

"Для остроты зрения очень важно, чтобы еда предоставляла достаточно питания для сетчатки глаза. Необходимо не допускать дефицита омега-3 – жирных кислот, лютеина, цинка, а также витаминов A, B, C и E", — рассказала Арзуманян в интервью радио Sputnik.

Весь перечисленный набор полезных веществ можно получить из обычных продуктов питания. Омега-3, к примеру, — это любая рыба, рассказала врач. Лютеин можно получить из зелёных салатов. Цинка много в бобовых. Витамины есть также в орехах и семенах. Проще говоря, сбалансированное питание обеспечит и здоровье глаз, подытожила Арзуманян.

Диетолог Романова раскрыла, какие ягоды помогут защитить зрение

Диетолог Романова раскрыла, какие ягоды помогут защитить зрение

Ранее Лайф писал, что гастроэнтеролог Дианова рассказала, как черника борется со старением. Чёрный цвет ягоды обусловлен избытком антоцианов — компонентов, являющихся антиоксидантами, объяснила врач.

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Freepik

Арина Родионова

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