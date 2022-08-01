Врач опровергла заблуждение о двух "восстанавливающих зрение" продуктах

Морковь и черника не обладают какими-то особенными свойствами, которые могли бы помочь со зрением. Если человек стал хуже видеть, эти два продукта бессильны, считает кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян. Поддерживать здоровье глаз можно с помощью разнообразного и сбалансированного питания, продолжила специалист.

"Для остроты зрения очень важно, чтобы еда предоставляла достаточно питания для сетчатки глаза. Необходимо не допускать дефицита омега-3 – жирных кислот, лютеина, цинка, а также витаминов A, B, C и E", — рассказала Арзуманян в интервью радио Sputnik.

Весь перечисленный набор полезных веществ можно получить из обычных продуктов питания. Омега-3, к примеру, — это любая рыба, рассказала врач. Лютеин можно получить из зелёных салатов. Цинка много в бобовых. Витамины есть также в орехах и семенах. Проще говоря, сбалансированное питание обеспечит и здоровье глаз, подытожила Арзуманян.