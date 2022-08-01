Неизвестные пригрозили сжечь дом Вучича

Неизвестные направили электронное письмо с угрозами лично президенту Сербии Александру Вучичу и стране. Послание получило сербское издание "Вечерние новости". От редакции и властей республики потребовали признать независимость самопровозглашённого Косова.

"На каждом мосту в Белграде установлено взрывное устройство. Дом Александра Вучича будет сожжён и расстрелян. Мои требования — признание независимости Косова", — цитирует издание письмо.

Неизвестный сообщает, что если признание Косова не состоится, то "каждый мост в Белграде упадёт в Дунай". Угрозы, содержащиеся в письме, также адресованы семье и детям Вучича.