Неизвестные пригрозили сжечь дом Вучича
Сербская газета получила угрозы в адрес Вучича с требованием признать Косово
Неизвестные направили электронное письмо с угрозами лично президенту Сербии Александру Вучичу и стране. Послание получило сербское издание "Вечерние новости". От редакции и властей республики потребовали признать независимость самопровозглашённого Косова.
"На каждом мосту в Белграде установлено взрывное устройство. Дом Александра Вучича будет сожжён и расстрелян. Мои требования — признание независимости Косова", — цитирует издание письмо.
Неизвестный сообщает, что если признание Косова не состоится, то "каждый мост в Белграде упадёт в Дунай". Угрозы, содержащиеся в письме, также адресованы семье и детям Вучича.
Лайф рассказывал, что накануне на севере Косова раздались сирены и звуки выстрелов, люди строили баррикады. Местные СМИ сообщали о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе. Напряжённость возникла на фоне намерения властей Косова отменить в республике признание документов и автомобильных номеров, выданных Белградом. Приштина по просьбе США и ЕС решила отступить — приостановить введение этого правила на месяц, до сентября.
ТАСС / АР / Olivier Matthys