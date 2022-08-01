Новый генсек ОПЕК объяснил неготовность к конкуренции с Россией

ОПЕК не ставит целью конкурировать с Россией. Об этом заявил новый генеральный секретарь организации стран – экспортёров нефти Хайтам аль-Гайс, приступивший к исполнению обязанностей с сегодняшнего дня.

"ОПЕК не конкурирует с Россией — она является крупным, основным и крайне влиятельным игроком на мировом энергетическом рынке", — сказал аль-Гайс в интервью газете Alrai.

По его мнению, рост цен на нефть на мировом рынке связан не только с украинским кризисом: данные говорят, что дорожать энергоресурс стал ещё до этого.

"Все данные подтверждают, что цены начали расти постепенно и кумулятивно — ещё до ухудшения российско-украинских отношений — в связи с доминированием на рынках представления о нехватке свободных производственных мощностей, которые стали ограничиваться некоторыми странами", — сказал генсек ОПЕК.