Новый генсек ОПЕК объяснил неготовность к конкуренции с Россией
Новый генсек ОПЕК аль-Гайс заявил об отказе от конкуренции с Россией
ОПЕК не ставит целью конкурировать с Россией. Об этом заявил новый генеральный секретарь организации стран – экспортёров нефти Хайтам аль-Гайс, приступивший к исполнению обязанностей с сегодняшнего дня.
"ОПЕК не конкурирует с Россией — она является крупным, основным и крайне влиятельным игроком на мировом энергетическом рынке", — сказал аль-Гайс в интервью газете Alrai.
По его мнению, рост цен на нефть на мировом рынке связан не только с украинским кризисом: данные говорят, что дорожать энергоресурс стал ещё до этого.
"Все данные подтверждают, что цены начали расти постепенно и кумулятивно — ещё до ухудшения российско-украинских отношений — в связи с доминированием на рынках представления о нехватке свободных производственных мощностей, которые стали ограничиваться некоторыми странами", — сказал генсек ОПЕК.
Как сообщал Лайф, ранее Евросоюз вывел из-под санкций сделки с некоторыми госпредприятиями России, касающиеся торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи страны. Вместе с тем власти Соединённых Штатов рассчитывают ввести потолок цен на российскую нефть к декабрю этого года. К этому времени должен начать действовать запрет Евросоюза на страхование танкеров с нефтью из РФ.
ТАСС / AP / Lisa Leutner