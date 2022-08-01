Во Франции удручающее положение Европы описали старой поговоркой про Германию

Корреспондент Кристоф Бурдуазо французской газеты Libération описал удручающее состояние европейских стран поговоркой из 1990-х: "Когда Берлин чихает, болеет вся Европа".

Автор пояснил, что ситуация в Европе во многом зависит от экономической конъюнктуры внутри ФРГ, экономика которой сейчас переживает не лучшие времена. По мнению Бурдуазо, нынешнее положение дел в Германии можно сравнить с тяжёлой экономической ситуацией 1990-х годов, когда произошло объединение ГДР И ФРГ, говорится в его статье в Libération.

"По итогам второго квартала Берлин демонстрирует одни из самых плохих показателей в зоне евро. Крупнейшая экономика Европы начала стагнировать и находится на грани рецессии", — констатировал Бурдуазо.

В публикации говорится, что кризис сказывается не только на внутреннем потребительском спросе, но и на деловом климате страны. Последний ухудшился до самых низких показателей за последние два года. Каждая шестая компания уже сократила объёмы производства из-за экономического кризиса. Анализируя ситуацию, корреспондент приходит к выводу, что власти Германии не случайно опасаются массовых выступлений, которые могут начаться осенью из-за роста тарифов на газ.