В Белом доме боятся роста цен на газ и электричество в США из-за кризиса в Европе
CNN: Власти США боятся роста цен на газ и электричество в стране из-за кризиса в Европе
Американские власти сильно переживают, что сложившаяся в Европе кризисная ситуация в сфере электроэнергии приведёт к росту цен на природный газ и электричество в самих Штатах. Об этом сообщает CNN.
По словам источников телеканала, правительство президента США Джо Байдена уже выслало в ЕС сотрудника Госдепа Амоса Хохштейна. В Париже и Брюсселе ему предстоит принять участие в обсуждении путей урегулирования энергетической катастрофы, которая вот-вот может случиться в Европе.
В качестве альтернативы голубому топливу Штаты и ЕС обсуждают возможности увеличить мощности действующих атомных электростанций в Европе. В частности, Вашингтон пытается убедить Берлин продолжить обслуживать АЭС вопреки планам немцев отказаться от этих источников энергии к концу этого года. И, помимо этого, в Белом доме сейчас также опасаются раскола среди стран – членов ЕС.
Сегодня, 26 июля, цена топлива в Европе превысила отметку 2,2 тысячи долларов: стоимость на Лондонской бирже ICE достигала 2239 долларов, что сейчас эквивалентно 214,005 евро. При этом ранее страны ЕС согласовали "существенно облегчённый" план сокращения поставок российского газа.
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