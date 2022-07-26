В Белом доме боятся роста цен на газ и электричество в США из-за кризиса в Европе

Американские власти сильно переживают, что сложившаяся в Европе кризисная ситуация в сфере электроэнергии приведёт к росту цен на природный газ и электричество в самих Штатах. Об этом сообщает CNN.

По словам источников телеканала, правительство президента США Джо Байдена уже выслало в ЕС сотрудника Госдепа Амоса Хохштейна. В Париже и Брюсселе ему предстоит принять участие в обсуждении путей урегулирования энергетической катастрофы, которая вот-вот может случиться в Европе.