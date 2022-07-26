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26 июля, 18:21

Джонсон вручил Зеленскому награду за лидерство имени Черчилля

<p>Церемония вручения награды проходила по видеосвязи. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official</p>

Церемония вручения награды проходила по видеосвязи. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому награду за лидерство имени сэра Уинстона Черчилля. Торжественная церемония прошла на Даунинг-стрит, лидер Незалежной принял в ней участие по видеосвязи.

"Ваше демонстративное неповиновение, ваше достоинство, ваше неизменное чувство юмора тронули миллионы людей <...> Вы стали символом героизма украинского народа", сказал Джонсон, обращаясь к главе украинского государства.

Премьер Соединённого Королевства также заявил, что "проверка на лидерство" для Зеленского оказалась сродни той, которую прошли британские политики в 1940 году. После церемонии украинский лидер написал в телеграм-канале, что это награда для всего народа его страны.

Джонсон признался, что не хочет уходить из политики

Джонсон признался, что не хочет уходить из политики

Ранее Лайф сообщал, что на сайте Зеленского появилась петиция о выдаче Джонсону гражданства и назначении в премьеры Незалежной. Чтобы власти рассмотрели данное предложение, его должны поддержать 25 тысяч человек за три месяца. Положительными качествами Джонсона авторы петиции назвали его образованность в политической, финансовой и юридических сферах и чёткую позицию по проводимой Россией спецоперации.

Наталья Исакова

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