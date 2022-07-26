Джонсон вручил Зеленскому награду за лидерство имени Черчилля

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому награду за лидерство имени сэра Уинстона Черчилля. Торжественная церемония прошла на Даунинг-стрит, лидер Незалежной принял в ней участие по видеосвязи.

"Ваше демонстративное неповиновение, ваше достоинство, ваше неизменное чувство юмора тронули миллионы людей <...> Вы стали символом героизма украинского народа", — сказал Джонсон, обращаясь к главе украинского государства.

Премьер Соединённого Королевства также заявил, что "проверка на лидерство" для Зеленского оказалась сродни той, которую прошли британские политики в 1940 году. После церемонии украинский лидер написал в телеграм-канале, что это награда для всего народа его страны.