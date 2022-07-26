Джонсон вручил Зеленскому награду за лидерство имени Черчилля
Церемония вручения награды проходила по видеосвязи. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому награду за лидерство имени сэра Уинстона Черчилля. Торжественная церемония прошла на Даунинг-стрит, лидер Незалежной принял в ней участие по видеосвязи.
"Ваше демонстративное неповиновение, ваше достоинство, ваше неизменное чувство юмора тронули миллионы людей <...> Вы стали символом героизма украинского народа", — сказал Джонсон, обращаясь к главе украинского государства.
Премьер Соединённого Королевства также заявил, что "проверка на лидерство" для Зеленского оказалась сродни той, которую прошли британские политики в 1940 году. После церемонии украинский лидер написал в телеграм-канале, что это награда для всего народа его страны.
Ранее Лайф сообщал, что на сайте Зеленского появилась петиция о выдаче Джонсону гражданства и назначении в премьеры Незалежной. Чтобы власти рассмотрели данное предложение, его должны поддержать 25 тысяч человек за три месяца. Положительными качествами Джонсона авторы петиции назвали его образованность в политической, финансовой и юридических сферах и чёткую позицию по проводимой Россией спецоперации.