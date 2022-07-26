На Украине предложили предоставить Джонсону гражданство и выдвинуть его в премьеры
На сайт Зеленского внесена петиция о выдаче Джонсону гражданства и назначении в премьеры
На сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована петиция о предоставлении украинского гражданства уходящему в отставку премьеру Великобритании Борису Джонсону.
"Прошу Вас рассмотреть возможность присвоения гражданства Украины Борису Джонсону и подать его кандидатуру на пост премьер-министра Украины", — сказано в тексте петиции.
Автор указывает также положительные стороны такого решения. В частности, у Джонсона есть мировая поддержка, чёткая позиция по проводимой Россией спецоперации, а также образованность в политической, финансовой и юридических сферах, отмечается в тексте обращения.
Внесена петиция была 26 июля и набрала более 70 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения Зеленским.
Ранее Лайф писал, что Джонсон надеется вернуться на пост премьера Великобритании. Он думает, что приход к власти любого, кто его сменит, может стать катастрофой, передавала газета Times слова источника в канцелярии политика.
Офис президента Украины