Би-би-си придётся заплатить огромный счёт за проведение Евровидения в Британии

Британской медиакомпании Би-би-си грозит огромный счёт в размере от восьми до 17 миллионов фунтов стерлингов в связи с проведением в Соединённом Королевстве песенного конкурса Евровидение. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По данным издания, корпорация будет вынуждена взять на себя большую часть расходов на музыкальное соревнование в следующем году. Это с учётом того, что Би-би-си необходимо ещё и урезать свои траты в текущем году на 500 миллионов фунтов стерлингов.

"Шоу, которое смотрит 161 миллион человек по всему миру, частично финансируется за счёт взносов участвующих вещательных компаний по всей Европе, которые вложили в общей сложности 5,3 миллиона фунтов стерлингов", — говорится в материале с уточнением, что за остальной "банкет" рассчитывается телевещательная компания принимающей страны, то есть в данном случае Би-би-си.