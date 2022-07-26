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26 июля, 14:35

Би-би-си придётся заплатить огромный счёт за проведение Евровидения в Британии

Daily Mail: Би-би-си грозит счёт в £17 млн за проведение Евровидения в Британии

Британской медиакомпании Би-би-си грозит огромный счёт в размере от восьми до 17 миллионов фунтов стерлингов в связи с проведением в Соединённом Королевстве песенного конкурса Евровидение. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По данным издания, корпорация будет вынуждена взять на себя большую часть расходов на музыкальное соревнование в следующем году. Это с учётом того, что Би-би-си необходимо ещё и урезать свои траты в текущем году на 500 миллионов фунтов стерлингов.

"Шоу, которое смотрит 161 миллион человек по всему миру, частично финансируется за счёт взносов участвующих вещательных компаний по всей Европе, которые вложили в общей сложности 5,3 миллиона фунтов стерлингов", — говорится в материале с уточнением, что за остальной "банкет" рассчитывается телевещательная компания принимающей страны, то есть в данном случае Би-би-си.

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Обложка ©

Getty Images / STR / NurPhoto

Наталья Исакова

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