Минобороны РФ анонсировало стратегические учения "Восток-2022"

Минобороны РФ анонсировало проведение с 30 августа по 5 сентября стратегических учений "Восток-2022" с войсками Восточного военного округа.

"В период с 30 августа по 5 сентября 2022 года с войсками (силами) Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ проводится стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022", — рассказали в ведомстве.

В манёврах примут участие часть сил ВДВ, дальней авиации и военно-транспортной авиации, а также воинские контингенты других стран. Будут задействованы полигоны Биджанский, Бурдуны, Бухта Анна, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Литовко, Лагунное, Мухор-Кондуй, Новосельский, Сергеевский, Телемба, Успеновский и Цугол.