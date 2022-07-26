Минобороны РФ анонсировало стратегические учения "Восток-2022"
Минобороны РФ анонсировало проведение с 30 августа по 5 сентября стратегических учений "Восток-2022" с войсками Восточного военного округа.
"В период с 30 августа по 5 сентября 2022 года с войсками (силами) Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ проводится стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022", — рассказали в ведомстве.
В манёврах примут участие часть сил ВДВ, дальней авиации и военно-транспортной авиации, а также воинские контингенты других стран. Будут задействованы полигоны Биджанский, Бурдуны, Бухта Анна, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Литовко, Лагунное, Мухор-Кондуй, Новосельский, Сергеевский, Телемба, Успеновский и Цугол.
А в июне Лайф рассказывал, что в Тихом океане состоялись учения Военно-морского флота России с привлечением более чем 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 20 самолётов и вертолётов. В манёврах были задействованы корабль управления "Маршал Крылов", фрегат "Маршал Шапошников", большие противолодочные корабли и корветы, малые противолодочные корабли, тральщики, ракетные катера и суда обеспечения.
ТАСС / Невар Виталий