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26 июля, 14:17

McDonald's списала с баланса 1,2 млрд долларов из-за продажи бизнеса в России

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's потратила 1,2 миллиарда долларов на уход из России. Об этом стало известно из финансового отчёта, опубликованного компанией.

За всё первое полугодие 2022 года расходы компании составили 1,3 млрд долларов. Выручка от продаж у McDonald's по итогам второго квартала снизилась на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 5,7 млрд долларов. Чистая же прибыть за апрель – июнь снизилась с 2,22 млрд до 1,19 млрд долларов.

Продажи сети росли в Германии и Франции, однако на международный бизнес компании повлияло закрытие ресторанов в России и на Украине, говорится в документе.

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А вот сумму, за которую бизнес в РФ приобрёл Александр Говор, в McDonald's не раскрыли. Сам предприниматель ранее говорил, что купил его за "символическую плату".

Ранее Александр Говор заявлял, что планирует в течение года вложить в бизнес около семи млрд рублей. Он также не исключил привлечения партнёров к его развитию в будущем. В данном вопросе, как он отметил, лучше всего не жадничать.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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