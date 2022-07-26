Жители Москвы и области смогут ездить по Московскому скоростному диаметру бесплатно

Московский скоростной диаметр (МСД) будет бесплатным для жителей столицы и области. Оплачивать проезд по нему будут только транзитные автомобилисты с 1 января 2023 года. Об этом сообщил Дептранс Москвы.

"МСД — это трасса в первую очередь для москвичей и жителей области. Дорога станет быстрым способом для москвичей передвигаться по столице — всего 40 минут в пути с юга на север", — говорится в сообщении.

Схема Московского скоростного диаметра. Фото © Telegram / "Дептранс Москвы"

Как утверждает ведомство, такое решение было принято, чтобы сократить жителям Московской области время в дороге и разгрузить трафик внутри города.

Сдать в эксплуатацию основной участок Московского скоростного диаметра планируют в сентябре 2022 года, а южный участок — в 2023 году. МСД станет самым длинным в России бессветофорным скоростным диаметром (68 км).