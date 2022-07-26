АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Lada Granta с кондиционером

Крупнейший производитель легковых машин в России АвтоВАЗ сообщил о возобновлении производства автомобилей Lada Granta, оснащённых кондиционером. Об этом говорится на официальном сайте компании.

"Lada объявляет о возобновлении производства автомобилей семейства Granta, оснащённых кондиционером, на которые приходится около 80% продаж", — отметили в сообщении.

Как утверждает производитель, кроме опционального кондиционера в комплектацию Granta Classic 2022 модельного года также вошли электроусилитель руля, передние электростеклоподъёмники, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный замок, а также аудиоподготовка с четырьмя динамиками.

Стоимость седана в версии с кондиционером начинается от 597,2 тысячи рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 745,9 тысячи рублей без неё. За дополнительную плату можно приобрести опционные 15-дюймовые колёса с легкосплавными дисками.

Цена лифтбека с системой кондиционирования стартует с отметки 613,2 тысячи рублей по госпрограмме или 765,9 тысячи рублей без неё, для авто также доступны колёса с литыми дисками. Универсал же обойдётся от 650 тысяч рублей по госпрограмме или от 811,9 тысячи рублей без её использования. В комплектацию дополнительно входят 15-дюймовые колёса с двухцветными легкосплавными дисками, сиденье водителя с регулировкой по высоте и подогрев передних сидений. Автомобиль отличается и внешней отделкой.