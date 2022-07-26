В Стамбуле заработал координационный центр по вывозу зерна с Украины
Минобороны: В Стамбуле начал работу координационный центр по зерновому вопросу
Совместный координационный центр по вопросу вывоза зерна начал работу в Стамбуле. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Передовая группа российских экспертов под руководством контр-адмирала Эдуарда Луйка сегодня прибудет в столицу Турции и приступит к работе, добавили в ведомстве. Главной задачей российских специалистов в центре станет оперативное решение всех необходимых вопросов для выхода "продуктовой сделки" на этап практической реализации.
Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны страны Сергей Шойгу. Причём Киев отказался подписывать прямой договор с РФ, поэтому представители двух стран заключали соглашение с другими участниками по отдельности. На встрече также был подписан меморандум о поставках российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
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