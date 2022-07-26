В Стамбуле заработал координационный центр по вывозу зерна с Украины

Совместный координационный центр по вопросу вывоза зерна начал работу в Стамбуле. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Передовая группа российских экспертов под руководством контр-адмирала Эдуарда Луйка сегодня прибудет в столицу Турции и приступит к работе, добавили в ведомстве. Главной задачей российских специалистов в центре станет оперативное решение всех необходимых вопросов для выхода "продуктовой сделки" на этап практической реализации.