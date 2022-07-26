В "Локомотиве" отреагировали на слухи о возможном уходе Бека-Бека в "Ниццу"
Московский "Локомотив" не получал предложений от французских клубов по возможному переходу полузащитника Алексиса Бека-Бека. Об этом заявил спортивный директор железнодорожников Томас Цорн.
"На сегодняшний день к нам в клуб не поступали предложения по Алексису из Франции", — приводит слова Цорна "Спорт-Экспресс".
Ранее французские СМИ сообщили, что Бека-Бека может продолжить карьеру в "Ницце". Отметим, что полузащитник перешёл в "Локомотив" прошлым летом, проведя за это время 28 матчей, в которых он отметился четырьмя голевыми передачами.
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