В "Локомотиве" отреагировали на слухи о возможном уходе Бека-Бека в "Ниццу"

Московский "Локомотив" не получал предложений от французских клубов по возможному переходу полузащитника Алексиса Бека-Бека. Об этом заявил спортивный директор железнодорожников Томас Цорн.

"На сегодняшний день к нам в клуб не поступали предложения по Алексису из Франции", — приводит слова Цорна "Спорт-Экспресс".